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В США усложнят получение «грин карт» для бедных эмигрантов

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В США усложнят получение «грин карт» для бедных эмигрантов

Американские власти намерены усложнить получение разрешений на проживание в стране (так называемых «грин карт») для мигрантов с низким доходом.

Министерство внутренней безопасности США опубликовало законопроект, в соответствии с которым въезжающие в страну не смогут получить разрешение на проживание в США в случае, если они захотят получить правительственную помощь, или если власти посчитают, что они будут рассчитывать на нее в дальнейшем. В Белом доме считают, что такой шаг заметно сократит количество желающих въехать в Соединенные Штаты и понравится избирателям Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс, сообщает издание Politico.

В частности, желающие получить «грин карты» не смогут рассчитывать на бесплатную еду, пособие по безработице, а также на бесплатные лекарства.

Спорным остается вопрос о том, стоит ли отменять пособия для детей. Критики уже указывают, что такой шаг фактически лишит детей мигрантов медицинской помощи и пропитания.

Глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен отметила, что законопроект необходим для того, чтобы въезжающие в страну не становились бременем на плечах американских налогоплательщиков.

Ранее американская администрация пообещала заметно снизить число мигрантов. В начале этой неделе государственный секретарь Майк Помпео уже указывал, что Соединенные Штаты в этом году примут до 30 тысяч человек. Это – минимальное число за всю историю программы переселения.

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По оценкам экспертов примерно треть бюджета США идет на социальные программы. В основном деньги получают не люди с низким доходом, а нетрудоспособные и пожилые граждане. Критики говорят, что лишение мигрантов помощи ничего не даст бюджету, а лишь разочарует людей.

США, грин-кард
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