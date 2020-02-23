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В США с понедельника ужесточают правила выдачи грин-карт

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В США с понедельника ужесточают правила выдачи грин-карт

Власти США с понедельника, 24 февраля, введут в действие новые правила выдачи грин-карт иностранцам, которые ужесточают процедуру для тех, кто рассчитывает на получение государственного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В американской администрации заявили, что удовлетворены решением Верховного суда, который «cнял последние судебные запреты» на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства (public charge regulation). Как отмечает The Hill, критики этого правила называют его «тестом на богатство» для иммигрантов.

В сообщении Белого дома говорится, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков, поддержит программы социального обеспечения для тех американцев, которые действительно нуждаются в них, и сократит дефицит федерального бюджета. Кроме того, нововведение «восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. В соответствии с ней власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года, отмечал Fox News.

Правила должны были вступить в силу в середине октября прошлого года, однако тогда распоряжение блокировал федеральный судья в Нью-Йорке. 27 января ужесточение условий по выдаче грин-карт одобрил Верховный суд. 21 февраля высшая инстанция отклонила последний иск, который требовал заблокировать введение этих правил в Иллинойсе. Как отмечает The Washington Post, штат занимает шестое место (после Калифорнии, Техаса, Нью-Йорка, Флориды и Нью-Джерси) по численности иммигрантов — около 1,8 млн человек.

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В конце января власти также объявили о новых правилах получения виз в США беременными. Они направлены на искоренение «родильного туризма» — практики, в которой женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок автоматически получил американское гражданство. В Госдепе пояснили, что изменения коснутся тех, у кого рождение ребенка в США будет основной целью поездки. Ограничение потока приезжающих в страну мигрантов было одним из предвыборных лозунгов нынешнего президента Дональда Трампа, который в ноябре этого года рассчитывает добиться переизбрания.

США, грин-кард, иммигранты
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