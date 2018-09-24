Большинство японцев против мирного договора с РФ до возврата островов

Не менее 75% опрошенных газетой Yomiuri жителей Японии высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. Результаты опроса опубликованы в понедельник.
Согласно публикации издания, большинство респондентов ответили, что поддерживают позицию японского правительства, согласно которой мирный договор между Японией и Россией необходимо заключить после решения вопроса принадлежности «северных территорий» [так в Японии называют южные Курильские острова]. Против позиции своего правительства выступили 14% опрошенных жителей Японии.
Аналогичный опрос провела и ведущая деловая газета Nikkei — по ее данным, 66% опрошенных выступают за необходимость сначала разрешить территориальный спор, а лишь затем заключать мирный договор. 19% респондентов, по этим данным, высказались против такой позиции японского правительства.
12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В Японии такое предложение встретили без особого интузиазма.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.
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