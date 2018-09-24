Будапешт пригрозил выслать украинского консула

Будапешт обещает аналогичные меры, если Киев решится выслать венгерского консула в Берегово. Об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ЕП со ссылкой на венгерское издание Origo.
«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать», — отметил Сийярто журналистам.
Министр подтвердил, что встретится с украинским коллегой Климкиным в Нью-Йорке, добавив, что в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения. Он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.
Сийярто отметил, что события прошлой недели «зашли слишком далеко» и переступили все «писаные и неписаные правила международного права и дипломатии», поскольку украинские спецслужбы «провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО».
«Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, она не может ставить под сомнение такой институт», — отметил он.
Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.
Напомним, что в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, проходившее в консульстве в Берегово. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.
Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки.
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