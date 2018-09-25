Россия, Китай и страны ЕС придумали как обойти антииранские санкции США

Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия предложили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении стран-участников сделки, оглашенном после министерской встречи в ООН. В Евросоюзе эту идею поддержали, передает Reuters.
«Принимая во внимание настоятельную необходимость и ощутимые результаты, участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle) для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», — цитирует агентство их заявление.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение о создании подобного механизма уже принято и специалистам предстоит встретиться для обсуждения деталей. «На практике это будет означать что страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения законных финансовых сделок с Ираном и это позволит европейским компаниям продолжить торговать с Ираном в рамках законов ЕС, оставаясь открытыми для других партнеров», — рассказала Могерини.
Как отмечает агентство, несколько европейских дипломатов сообщили, что идея SPV заключается в создании бартерной системы, схожей с той, которую в СССР во время Холодной войны использовали для обмена иранской нефти на товары из Европы. Некоторые дипломаты были скептически настроены насчет идеи создания механизма для расчетов с Ираном, поскольку уязвимость новой системы заключается в том, что из-за нее США могут изменить свои законы о санкциях.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который также называют «ядерной сделкой с Ираном», был заключен летом 2015 года. Его подписали Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция. В рамках соглашения Тегеран прекращал свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.
В мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и введении новых санкций. Частично их установили в августе, с ноября должен заработать второй санкционный пакет, предусматривающий ограничения на импорт иранской нефти.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016