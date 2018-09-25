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Россия, Китай и страны ЕС придумали как обойти антииранские санкции США

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Россия, Китай и страны ЕС придумали как обойти антииранские санкции США

Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия предложили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении стран-участников сделки, оглашенном после министерской встречи в ООН. В Евросоюзе эту идею поддержали, передает Reuters.

«Принимая во внимание настоятельную необходимость и ощутимые результаты, участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle) для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», — цитирует агентство их заявление.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение о создании подобного механизма уже принято и специалистам предстоит встретиться для обсуждения деталей. «На практике это будет означать что страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения законных финансовых сделок с Ираном и это позволит европейским компаниям продолжить торговать с Ираном в рамках законов ЕС, оставаясь открытыми для других партнеров», — рассказала Могерини.

Как отмечает агентство, несколько европейских дипломатов сообщили, что идея SPV заключается в создании бартерной системы, схожей с той, которую в СССР во время Холодной войны использовали для обмена иранской нефти на товары из Европы. Некоторые дипломаты были скептически настроены насчет идеи создания механизма для расчетов с Ираном, поскольку уязвимость новой системы заключается в том, что из-за нее США могут изменить свои законы о санкциях.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который также называют «ядерной сделкой с Ираном», был заключен летом 2015 года. Его подписали Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция. В рамках соглашения Тегеран прекращал свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

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В мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и введении новых санкций. Частично их установили в августе, с ноября должен заработать второй санкционный пакет, предусматривающий ограничения на импорт иранской нефти.

Иран, санкции
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