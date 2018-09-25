Мэрия Токио будет субсидировать продажи электромобилей

Администрация Токио приняла решение субсидировать из своего бюджета продажи электромобилей на территории самой густонаселенной в стране префектуры. Решившим купить такую машину будут выплачиваться по 200 тыс. иен (около $1,8 тыс.), сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.
Выплаты, по его данным, будут получать как частные лица, так и компании. Эта мера вступит в силу с 2019 финансового года, начинающегося в будущем апреле.
Субсидии от администрации Токио будут прибавляться к дотациям от правительства Японии в размере до 400 тыс. иен (более $3,5 тыс.), которые также выделяются при покупке каждого электромобиля. Такими мерами власти страны пытаются стимулировать распространение экологически чистых машин, занимающих пока крайне незначительное место в национальном автопарке.
В частности, в Токио на электромобили всех типов приходится лишь около 2% используемых в городе машин. При этом долю электромобилей в токийском автопарке планируется довести до 50% к 2030 году.
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