Банки Пинчука и Фурсина имеют недостаточную адекватность капитала

Достаточность капитала банка «Кредит Днепр» (Киев) и «Мисто Банка» (Одесса) по состоянию на 1 сентября 2018 года находилась ниже норматива. Соответствующие данные о составляющих регулятивного капитала банков и его достаточности обнародованы на сайте Национального банка, передает «Интерфакс-Украина».
По данным Нацбанка, норматив H2 — достаточности или адекватности капитала — банка «Кредит Днепр» на указанную дату находился на уровне 4,49% при необходимом минимальном уровне 10%, «Мисто Банка» — 4,15%.
Банк «Кредит Днепр» основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит миллиардеру Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9,08 млрд грн) банк занимал 21 место среди 83 действующих.
«Мисто Банк» основан в 1993 году. По данным НБУ на 18 мая 2018 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,140513% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер — 1,8373%. Фурсин вместе с Дмитрием Фирташем являлся совладельцем компании «РосУкрЭнерго».
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2018 года по размеру общих активов банк занимал 45 место (1,595 млрд грн) среди 83 действовавших в Украине банков.
Отметим, что в августе «Кредит Днепр» увеличил уставный капитал на 1,199 миллиарда гривен — до 2,72 миллиарда гривен, путем дополнительного выпуска акций.
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