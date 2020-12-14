НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных Мисто Банк Ивана Фурсина (97,180668% акций) который на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 53-е место среди 74 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка в понедельник.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ № 735-рш/БТ от 14 декабря 2020 года.
«Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО „Мисто Банк“ в категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня», — указано в сообщении.
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