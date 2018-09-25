В Раду проходят 6 партий, но избирателей хотят новых сил

Шесть партий сейчас прошли бы в Верховную Раду, еще две-три имеют шансы попасть в парламент с учетом погрешности исследования. Таковы результаты опроса группы «Рейтинг», проведенного 10-18 сентября.

В партийном рейтинге лидирует «Батькивщина», за которую готовы проголосовать 14% всех опрошенных. 8,2% могли бы поддержать партию «Слуга народа», 6,4% — партию «За життя», 6,2% — «Гражданскую позицию», 5,9% — «БПП Солидарность», 5,8% — «Оппозиционный блок».

Меньше проходного барьера, но близко к нему, набирают «Радикальная партия» (4,6%), «Самопомич» (3,4%) и ВО «Свобода» (2,7%).

Рейтинг других партий — ниже 2%.

Тех, кто не определился со своими симпатиями, — 17,1%. Не намерены участвовать в парламентских выборах — 14,4%.

Поддержка «Батькивщины», как и ее лидера Юлии Тимошенко, относительно равномерна во всех макрорегионах, при этом в центре ее популярность самая высокая.

Партии «За життя» и «Оппозиционный блок» имеют самые высокие показатели в юго-восточных регионах.

«Гражданская позиция» — на западе и в центре, «Слуга народа» — в центре и на юге.

«БПП Солидарность», «Самопомич» и «Свобода» довольно популярны на западе страны.

При этом 42% опрошенных заявили, что на предстоящих парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, 38% сказали, что будут голосовать за парламентские политические силы.