УПЦ не будет участвовать в соборе по созданию новой церкви

Украинская православная церковь (УПЦ) не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию украинской автокефальной церкви, который состоится 15 декабря. Об этом журналистам сообщил в среду глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент.

«Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам», — сказал архиепископ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в Софийском соборе.