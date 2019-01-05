Верховная рада может выписать процедуру перехода приходов УПЦ в ПЦУ в январе

Верховная рада Украины может на ближайшей пленарной сессии в январе текущего года определить юридическую процедуру перехода приходов Украинской православной церкви в новую украинскую церковную структуру — Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил в субботу в Стамбуле в комментарии телеканалу «Прямой» спикер парламента Андрей Парубий после молебна, который предшествовал процедуре подписания Константинопольским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии ПЦУ.
«Я надеюсь, что это удастся сделать уже в январе — законопроект, который позволит юридически упорядочить переход в украинскую церковь», — сказал он. По его словам, в настоящее время существуют «юридические моменты, каким образом это должно происходить, каким голосованием, какой должен быть кворум». «И поэтому я планирую, возможно, на ближайшей сессионной неделе предложить законопроект, который уже есть подготовленный, который уже есть в Раде и был утвержден комитетам, на рассмотрение Рады», — сказал спикер.
Напомним, что в субботу в Стамбуле началась процедура предоставления Томоса об автокефалии ПЦУ. Украинскую делегацию возглавляют президент страны Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.
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