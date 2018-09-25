«Нафтогаз» пригрозил начать продажу акций «Северного потока-2» через аукцион

НАК «Нафтогаз Украины» допускает принудительную продажу акций «Северного потока-2» через аукцион при неуплате «Газпромом» по долгам перед украинской компанией, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении (решения Стокгольмского арбитража — Ред.) в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени „Газпром“ не выполнит судебное решение, соответствующие акции „Северного потока-2“ будут реализованы на аукционе», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Витренко добавил, что подобный сценарий возможен, поскольку «Газпром» отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016