«Нафтогаз» пригрозил начать продажу акций «Северного потока-2» через аукцион

НАК «Нафтогаз Украины» допускает принудительную продажу акций «Северного потока-2» через аукцион при неуплате «Газпромом» по долгам перед украинской компанией, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении (решения Стокгольмского арбитража — Ред.) в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени „Газпром“ не выполнит судебное решение, соответствующие акции „Северного потока-2“ будут реализованы на аукционе», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Витренко добавил, что подобный сценарий возможен, поскольку «Газпром» отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений.