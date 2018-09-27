Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны

Президент Республики Македония Гёрге Иванов заявил о намерении бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о государственном наименовании и обратился к гражданам с призывом последовать его примеру. Об этом сообщает в четверг AFP.
«Как гражданин я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать, — приводит агентство выдержку из его выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. — И я убежден, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение».
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия «Республика Северная Македония». Иванов отказался подписать его.
Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся 25 лет. Греция добивалась изменения названия соседней страны и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.
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