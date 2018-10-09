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Правительство Македонии запустило процесс переименования страны

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Правительство Македонии запустило процесс переименования страны

Правительство Македонии на внеочередном заседании приняло предложение о конституционных изменениях по изменению названия страны на Северную Македонию. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Balkan Insight.

«Правительство предложило парламенту четыре поправки к Конституции», — сообщил представитель правительства Миле Босняковский.

Первая смена состоит в добавлении к названию страны прилагательного «Северная». Второе изменение касается преамбулы Конституции с более подробным обоснованием государственности Македонии. Третья и четвертая поправки касаются взаимоотношений Македонии с соседними странами и диаспорой.

Во вторник парламент Македонии должен принять предложение к рассмотрению и составить график ее прохождения в сессионном зале. Для принятия конституционных изменений необходимы две трети голосов депутатов. Однако основная оппозиционная сила VMRO-DPMNE заявила, что не будет голосовать за изменения, поскольку их не принял народ.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

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По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании.

Македония, Северная Македония
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