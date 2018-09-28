Транша не будет: Кабмин на «тайном» заседании решил не повышать цены на газ

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу.

«Продолжили PSO до 18 октября», — сообщил он.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Стоит отметить, что никаких сообщений о проведении соответствующего заседания ни на сайте Кабмина, ни на страницах правительства в соцсетях не было.

Как сообщалось, постановление Кабмина № 187 от 22 марта 2017 го предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, а еще позже — до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

Сейчас вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.