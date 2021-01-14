Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ по цене на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом (МВФ) по цене на природный газ.

«Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ», — написал он в Telegram-канале в четверг.

«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — пояснил премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который «уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».