Украина ведет переговоры с МВФ по ценам на газ и электроэнергию

Украина и Международный валютный фонд продолжают обсуждать возможные пути преодоления проблем в энергосекторе, Украина подтверждает обязательства отменить ограничение цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств (ПСО) — после апреля, сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали различные подходы и различные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах форума Ukraine30 в Киеве во вторник.

Касаясь введенного до конца марта ограничения цены на электроэнергию в 1,68 грн/кВт-ч, Витренко сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще нарабатывается. «По электроэнергии мы еще нарабатываем механизмы, что делать на ближайшее будущее и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ», — отметил глава Минэнерго.

По его словам, для ТКЭ также нарабатываются решения для их стабильного развития после отмены режима ПСО: «Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста».

Комментируя свое заявление о том, что после отмены с апреля ограничения цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м он не подорожает до конца года, Витренко уточнил, что речь идет о годовом продукте, многое зависит от активных действий правительства.

«При определенных условиях и определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99. Мы видим для этого реальные возможности», — подчеркнул руководитель Минэнерго.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением № 25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления № 1236 от 9 декабря 2020 года.