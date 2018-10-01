Через банк Тигипко обналичили почти 4 миллиарда, – НБУ

Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО «ТАСкомбанк» требованиям законодательства из-за осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте — Ред.) о несоответствии руководителей „ТАСкомбанка“ требованиям законодательства», — говорится в сообщении.
Как отмечается, основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями «ТАСкомбанка» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
«Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого», — сообщает регулятор.
Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами (которые вызвали подозрение — Ред. см. инфографику) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц.
«Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом банка», — говорится в сообщении.
«Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц», — сообщает НБУ.
Как отмечается, вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.
«К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию (см. Инфографику)», — говорится в сообщении.
В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.
В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Также в начале марта по требованию НБУ руководство ТАСкомбанка покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.
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