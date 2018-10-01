Филарет рассказал, как будут выбирать главу новой церкви

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет пояснил, что главу Единой поместной православной церкви в Украине изберут на объединительном Соборе после того, как Вселенский патриархат примет решение о предоставлении автокефалии.

«Глава Украинской церкви будет избран на Соборе объединительном, а Собор объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата — это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата», — рассказал глава УПЦ-КП в интервью «5-му каналу».

По его словам, главу Церкви изберут, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии, и Томос получит новый предстоятель.

Напомним, что в Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.