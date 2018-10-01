Почти все пришедшие голосовать македонцы поддержали переименование страны

Большинство принявших участие в голосовании на референдуме в Македонии поддержали инициативу о переименовании страны. Об этом свидетельствуют результаты на сайте местной избирательной комиссии.

Референдум состоялся в Македонии в воскресенье, 30 сентября. Участникам голосования надо было ответить на один вопрос: выступают ли они за членство страны в ЕС и НАТО «посредством принятия соглашения между Республикой Македония и Грецией», согласно которому Македония должна быть переименована в Республику Северная Македония?

По данным на 10:30 по Киеву, полученным после обработки 98,61% бюллетеней, за эту инициативу проголосовали 91,48% жителей, против высказались только 5,64%. Еще 2,88% бюллетеней, по информации местной ЦИК, оказались испорченными или недействительными.

Явка на референдуме составила 36,87%. Это, как замечал накануне Reuters, может стать причиной, по которой голосование может быть признано несостоявшимся. В соответствии с македонским законом о референдуме его результаты могут быть признаны действительными, только если за инициативу проголосовали более половины от общего числа зарегистрированных избирателей (то есть более 50% при явке более 50% избирателей). Простым большинством голосов решение согласно Конституции Македонии может приниматься только в том случае, если референдум касается вопросов изменения границы республики.

Тем не менее македонский премьер Зоран Заев накануне в ходе пресс-конференции уже поздравил всех граждан страны с завершением референдума, заявив об успехе демократии и европейской Македонии. Теперь депутаты республиканского собрания, «уважая демократическое решение большинства проголосовавших граждан, выступят за ускорение процесса окончательного вхождения Македонии в НАТО и ЕС», выразил надежду глава правительства.

Для вступления в эти структуры Македонии необходимо изменить название. С таким требованием выступает Греция (именно она блокировала интеграцию своего северного соседа в НАТО и ЕС). В Афинах указывают, что название Македония недопустимо, потому что в самой Греции есть провинция с таким же названием. 17 июня стороны заключили соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Спустя три дня македонский парламент его ратифицировал, однако президент республики Георге Иванов отказался подписывать документ, заявив, что это противоречит Конституции и угрожает национальной безопасности.