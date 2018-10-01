Иран не планирует снижать добычу нефти несмотря на санкции США

Иран не планирует снижать объем нефтедобычи, несмотря на угрозу введения новых санкций со стороны США. Об этом заявил глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор.

«У Ирана нет планов снижать добычу нефти», — цитирует Кардора агентство Tasnim. По его словам, Иран продолжит добычу, «используя все имеющиеся у него мощности», и у страны не будет проблем с получением денежных средств от продажи нефти.

«Усилия, которые прилагает министерство иностранных дел Ирана для заключения соглашения с ЕС, направлены на создание разнообразных способов решения этой проблемы», — добавил Кардор.

В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном).

Часть санкций Вашингтон возобновил в начале августа: Тегерану запрещены операции с долларом США, покупка американских и европейских самолетов; под запрет попала торговля с Ираном автомобилями, золотом, металлами, любые операции в иранской национальной валюте и инвестиции в госдолг Исламской Республики.

В ноябре США собираются расширить санкции, которые подразумевают запрет на сделки с нефтегазовым сектором Ирана и импорт иранской нефти.

Другие участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выход США из сделки с Ираном. Евросоюз даже задействовал блокирующий регламент, дающий европейским компаниям право не выполнять санкции США и игнорировать связанные с ними решения американских судов.