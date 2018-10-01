Россия отказалась обсуждать вопрос личности «Боширова»

В Кремле отказались вступать в дискуссию о личности Руслана Боширова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я уже сказал в конце прошлой неделе и не хочу возвращаться к этой теме. Мы не будем вести разговоры со СМИ. Би-би-си не может ничего подтвердить, она может только выдвинуть предположения. Россия с самого начала предлагала совместное расследование инцидент», — сказал Песков.
О том, кто скрывается под именем Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщали 26 сентября издание The Insider и группа расследователей Bellingcat. По их данным, речь идет о полковнике Анатолии Чепиге, выпускнике Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Герое России.
По информации расследователей, Чепига трижды участвовал в чеченских кампаниях и получил более 20 наград и знаков отличия. Корреспондент Би-би-си съездил в село Березовка Амурской области, где провел свое детство будущий полковник, и пообщался с местными жителями, которые узнали Чепигу.
По словам же самого Боширова и другого подозреваемого по «делу Скрипалей», россиянина Александра Петрова, они в марте 2018 года приехали в Солсбери, чтобы посмотреть на готический собор.
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