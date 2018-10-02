В России заявили о преднамеренном создании дыры на корабле «Союз»

Комиссия, изучавшая отверстие в обшивке российского космического корабля, выяснила, что оно появилось преднамеренно, а не из-за производственного брака, заявил в эфире местного ТВ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. При этом он не стал комментировать подробности расследования, сославшись на договоренности с NASA.

«Скажу что-то лишнее — будет дыра в отношениях», — сказал Рогозин. Он уточнил, что окончательные выводы, почему появилась дыра, сделает вторая комиссия, которая будет работать в ноябре. «Давайте наберемся терпения и проведем профессиональное расследование, чтобы впредь такое не повторялось», — сказал глава госкорпорации.

В свою очередь, исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что одна из версий появления дыры в космическом аппарате — повреждение кем-то из членов экипажа. При этом он, однако, не исключил вариант, что корабль был поврежден еще на Земле.

Отверстие в обшивке «Союза МС-09» появилось 30 августа. Дыру залили специальным герметиком, однако с тех пор комиссия пытается выяснить, как она возникла.