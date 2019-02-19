Россия начнет продавать космические полеты по маршруту Гагарина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о старте проекта для космических туристов, который позволит им совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
«Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», — сообщил Рогозин. Остальных деталей о программе он не раскрыл. Сроки, в которые будет реализован проект, пока также неизвестны.
В своем твите Рогозин, тем не менее, отметил контракт, который «Роскосмос» заключил с американской компанией Space Adventures. Доверенность предполагает организацию до конца 2021 года краткосрочного полета к Международной космической станции (МКС) двух туристов. На МКС непрофессиональные космонавты отправятся на одном корабле.
«Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за десятилетний период отсутствия туристов на борту МКС», — подчеркнул российский чиновник.
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