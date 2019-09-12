В России рассекретили документы, связанные с началом лунной гонки

Российский «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны. Материалы размещены в специальном разделе на сайте госкорпорации.
Среди представленных документов — докладные записки руководителей профильных НИИ Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчеты возможной траектории полета к естественному спутнику Земли, расчеты характеристик ракет, постановления ЦК КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов и другие расчеты элементов космической системы.
Шестьдесят лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л», которая несла автоматическую станцию «Луна-2». Два дня спустя она стала первым в истории объектом, который достиг поверхности естественного спутника Земли.
«Луна-2» представляла собой герметичный контейнер в форме шара с измерительной и радиотехнической аппаратурой. Там были приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Три радиопередатчика, работающие на разных частотах передавали информацию на Землю.
На борту «Луны-2» были три символических вымпела. Они представляли собой полые шары, похожие на футбольные мячи, и состояли из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При посадке на Луну металлические вымпелы разлетелись по поверхности.
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