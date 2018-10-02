Македония может войти в НАТО в 2019 году

Македония уже в следующем году станет членом НАТО, если утвердит соглашение с Грецией о смене названия страны. Об этом заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс- конференции в преддверии заседания Совета министров обороны стран НАТО, которое пройдет 3-4 октября в Брюсселе.

«НАТО готова приветствовать эту страну в качестве 30-го члена альянса. Но единственный способ вступить в альянс — это реализовать соглашение о смене названия страны, другого пути нет. Я ожидаю, что мы завершим процесс в январе следующего года», — сказал Столтенберг.