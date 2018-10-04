В Британии спасли человека, который 40 лет провел в рабстве

В английском графстве Камбрия полицейские спасли мужчину, десятилетиями удерживаемого в рабстве, пишет газета Metro UK.

Предположительно, потерпевший был заперт в сарае с восемнадцатилетнего возраста, сейчас ему 58 лет. Об этом журналистам рассказал представитель организации Labour Abuse, занимающейся контролем условий труда, Мартин Плиммер.

По его словам, спасательная операция началась после получения полицией информации об удерживаемом в заложниках человеке. Плиммер подчеркнул, что спасенный мужчина содержался в ужасных условиях.

«Никакого отопления, там было очень холодно. Человек ни при каких обстоятельствах не должен так жить», — заявил он.

Удерживаемый в рабстве британец ночевал на матрасе на полу и бесплатно работал на похитителя. В полиции затруднились определить, пытался ли потерпевший когда-либо сбежать. В настоящий момент мужчину осматривают медики.

Позже по подозрению в рабовладении полиция арестовала 79-летннего британца.