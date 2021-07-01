Спецслужбы США и Великобритании обвинили российское ГРУ в сотнях кибератак

Несколько спецслужб США и Великобритании (среди них — АНБ, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании) опубликовали доклад о методах хакерских атак в последние два года. Они обвинили в организации кибернападений Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), 85-й главный центр спецопераций ГУ, а также воинскую часть 26165, которые упоминались и в прежних публикациях.
В документе утверждается, что с середины 2019 по начало 2021 года использовали программное обеспечение Kubernetes (открытое ПО, изначально разработанное компанией Google для автоматического развертывания приложений) для нападений на сотни правительственных и частных объектов. Среди хакерских групп, причастных к атакам, называются Fancy Bear, APT 28 и Strontium.
Указывается, что благодаря кибератакам специалистам из российской разведки удавалось получать закрытую информацию, в том числе электронные письма, а также доступ к аккаунтам.
В документе не называются конкретные объекты нападений. Утверждается, что атакам подверглись правительственные и военные организации, партийные организации, компании, связанные с оборонной промышленностью, энергетические и логистические компании, исследовательские центры, ВУЗы, юридические фирмы, а также средства массовой информации как в США, так и за пределами страны.
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