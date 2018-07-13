В США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в выборы

В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По словам Розенстайна, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации.

Это обвинения сделаны в рамках расследования по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США.

Имена обвиняемых пока не называются.