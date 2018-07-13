В США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в выборы

В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.
По словам Розенстайна, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации.
Это обвинения сделаны в рамках расследования по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США.
Имена обвиняемых пока не называются.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.612,11 0.0183
|2.632,20 0.0134
|100 евро
|3.040,06 -0.0449
|3.084,61 -0.0387
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