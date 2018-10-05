Половина молодых россиян ничего не знают о сталинских репрессиях

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян (80%) заявили, что знают о политических репрессиях в СССР в 20-50-х годах ХХ века. Но при этом почти половина (47%) опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о них. Об этом говорят результаты социологического опроса ВЦИОМ, представленные в пятницу в ходе пресс-конференции в ТАСС.
На вопрос, знаете ли вы, слышали ли вы, что в СССР в 20-50 годах двадцатого века имели место преследования по политическим мотивам, 80% опрошенных ответили утвердительно, при этом их число выросло на 7% по сравнению с прошлым годом.
19% заявили, что впервые об этом слышат и 1% участников опроса затруднились ответить. Самая низкая информированность в вопросе о политических репрессиях наблюдается среди молодежи: почти половина (47%) опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о них.
Наибольшее число информированных о репрессиях респондентов оказалось среди лиц среднего и старшего возраста: 35-44 года — 81%, 45-59 лет — 89%, 60 лет и старше — 88%. Более трети (35%) опрошенных сообщили, что в их семье были репрессированные родственники, в том числе 14% хорошо знают об их судьбе, 16% — знают судьбу родственников в общих чертах, 5% — ничего не знают о судьбе репрессированных.
Большинство (91%) узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких.
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