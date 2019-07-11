Треть украинцев считают Сталина мудрым руководителем

Каждый третий житель Украины считает главу Советского государства Иосифа Сталина (с 1924 по 1953 годы) мудрым руководителем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 7 июня 2019 года.
В целом по стране так думают 31% опрошенных. При этом на западе таких 19%, а в восточном регионе — 46%. При этом каждый четвертый считает Сталина «великим вождем», а каждый пятый согласен с утверждением, что украинский народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, который «придет и наведет порядок».
Правда, однозначно «положительно» фигуру Сталина воспринимают только 16% респондентов. 25% безразличны к ней, а 40% относятся с «неприязнью, страхом или ненавистью». 72% согласны, что Сталин был «жестоким, бесчеловечным тираном». И в западном, и в восточном регионах таких еще больше — 80%. Три четверти опрошенных заявили, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе.
КМИС констатирует, что представители старшего поколения в целом больше одобряют фигуру Сталина, чем молодежь, и с каждым годом доля тех, кто положительно относится к нему, только снижается.
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