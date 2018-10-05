В Счетной палате заявили, что денег на повышение зарплат и пенсий нет

Выплаты по государственному долгу в 2019 году уменьшают возможности государственного бюджета для осуществления социально-экономических расходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Счетная палата после экспертизы проекта закона о госбюджете на 2019 год утвердила и направила в Верховную Раду соответствующие выводы и предложения.

«Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры» — заявил Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределено между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд гривен.

В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа», модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тысячи гривен, но этот вопрос продолжает обсуждаться.