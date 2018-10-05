В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностры»

Итальянская полиция арестовала на Сицилии одного из самых разыскиваемых преступников из группировки «Коза ностра». Об этом сообщили в пятницу в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении операции.
По данным организации, преступник является сыном одного из видных членов «Коза ностры». Он разыскивался итальянскими властями с 2016 года за причастность к тройному убийству на севере страны в 2006 году. Имя арестованного не разглашается.
Операция является результатом активного обмена информацией между Европолом, Италией и другими странами ЕС и стала пятой в рамках итальянского проекта Eurosearch, направленного на обнаружение и поимку опасных членов мафиозных группировок в Европе. Ранее в этом году итальянской полицией были проведены четыре схожие операции 7 и 12 мая, 28 июля и 18 августа. В их ходе были арестованы три члена «Коза ностры» и один из руководителей другой преступной группировки — «Ндрангеты».
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