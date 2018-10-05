В Калифорнии роботам запретили притворяться людьми

Власти Калифорнии подписали закон, согласно которому роботам, нейросетям и ботам отныне запрещено представляться людьми. Таким образом чиновники надеются защитить интернет-пользователей от мошенников и хакеров.
Новый закон будет распространяться, в первую очередь, на ботов в соцсетях, которые используются коммерческими фирмами для общения с клиентами. В законе прописано, что перед тем, как написать потенциальному покупателю, программа будет сообщать, что она является «автоматическим интернет-аккаунтом, все или почти все действия которого осуществляются без участия человека».
Это же правило распространяется на голосовых помощников, общающихся по телефону от имени той или иной компании.
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