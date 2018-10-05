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В Microsoft отреагировал на скандал с удалением файлов из-за обновления Windows 10

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В Microsoft отреагировал на скандал с удалением файлов из-за обновления Windows 10

Компания Microsoft изучает жалобы пользователей, которые сообщили, что последнее обновление операционной системы Windows 10 привело к удалению данных на их компьютерах, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Обновление стало доступно на сайте Microsoft во вторник, 2 октября. Пользователи портала Reddit стали сообщать, что после его установки с их компьютеров были удалены файлы, размещенные в системных папках «Документы» и «Фотографии». Схожие жалобы опубликованы и на сайте поддержки Microsoft.

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Помимо этого, пользователи сообщили, что после обновления заметили повышенную загруженность процессоров, что, в частности, приводило к уменьшению времени работы ноутбуков от батареи.

Microsoft, Windows 10
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Пятница, 5 октября 2018
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