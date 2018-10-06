Бэнкси уничтожил картину ценой $1,1 млн

Работа британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» была уничтожена вечером в пятницу самим автором на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, после последнего удара молотка картина, оцененная в £860 тыс. (около $1,1 млн), начала «самоуничтожаться». По информации газеты, в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.

«Мы были свидетелями искусства Бэнкси, — цитирует издание заявление, сделанное главой департамента современного искусства Sotheby’s Алексом Бранчиком на пресс-конференции по окончании торгов. — Мы не сталкивались в прошлом с подобной ситуацией... чтобы картина вдруг была разрезана на части по достижении на торгах почти рекордного результата для художника. Мы пытаемся выяснить, что это означает в контексте аукциона».

На распространенных фотографиях видно, что нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Собирается ли теперь покупатель платить за лот, пока не известно.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

Граффити «Девочка с шаром», выполненное на трафарете, считается одной из самых известных работ художника. На нем изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.