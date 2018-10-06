В Солсбери пройдет концерт «Из России с любовью»

В британском Солсбери, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью», пишет газета Daily Mail.

Выступление пианистов состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. В программе — произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Церковь находится примерно в трех километрах от дома Скрипаля, а рекламный постер размещен в нескольких метрах от знаменитого собора.

Как пояснила журналистам организатор концерта Джил Болтон, выступление запланировали больше года назад и оно не имеет отношения к мартовскому инциденту. В то же время она призналась, что жалеет о выборе такого названия («Из России с любовью» — роман Яна Флеминга, в котором Джеймс Бонд сражается с советским шпионом).

«Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу», — сказала Болтон.

Напомним, что в Солсбери 4 марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство.