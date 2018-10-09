Россия может стать наблюдателем в ОПЕК

Россия не планирует вступать в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но может стать в ней наблюдателем, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мне кажется, в этом нет необходимости и целесообразности. Это накладывает определенные обязательства, и мы никогда не являлись ОПЕК», — прокомментировал Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах РЭН вопрос о вступлении России в ряды ОПЕК.

Новак также напомнил, что ОПЕК существует уже 50 лет. По его словам, те инструменты по стабилизации рынка нефти, которые сегодня используются в рамках сотрудничества со странами ОПЕК+ «вполне работоспособные».

Миссия ОПЕК заключается в координации нефтяной политики стран-членов организации, а также в стабилизации нефтяных рынков с целью обеспечения эффективного, экономического и регулярного снабжения нефтью потребителей. В ОПЕК входят пятнадцать стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Иран, Ирак, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия