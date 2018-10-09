Россия может стать наблюдателем в ОПЕК

Россия не планирует вступать в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но может стать в ней наблюдателем, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
«Мне кажется, в этом нет необходимости и целесообразности. Это накладывает определенные обязательства, и мы никогда не являлись ОПЕК», — прокомментировал Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах РЭН вопрос о вступлении России в ряды ОПЕК.
Новак также напомнил, что ОПЕК существует уже 50 лет. По его словам, те инструменты по стабилизации рынка нефти, которые сегодня используются в рамках сотрудничества со странами ОПЕК+ «вполне работоспособные».
Миссия ОПЕК заключается в координации нефтяной политики стран-членов организации, а также в стабилизации нефтяных рынков с целью обеспечения эффективного, экономического и регулярного снабжения нефтью потребителей. В ОПЕК входят пятнадцать стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Иран, Ирак, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016