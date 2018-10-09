«Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

НАК «Нафтогаз Украины», КП «Киевтеплоэнерго» и ПАО «Киевэнерго» подписали мировое соглашение, которое позволит возобновить поставки тепловой энергии потребителям столицы, сообщила пресс-служба НАК.
Согласно документу, «Киевтеплоэнерго» подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» в размере почти 2,4 млрд грн. При этом вопрос взыскания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судовых споров.
По данным НАК, 10 октября Хозяйственный суд города Киева должен утвердить подписанное мировое соглашение. Это позволит «Нафтогазу» и «Киевтеплоэнерго» в срок до пяти рабочих дней заключить договоры на поставку газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о спецобязательствах.
Как сообщалось, ранее «Киевтеплоэнерго» приняло от «Киевэнерго» комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (в т.ч. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия»). Вместе с тем «Киевтеплоэнерго» не могло подписать договор на поставку газа с «Нафтогазом» в связи с отказом принимать на себя накопленные «Киевэнерго» долги. Из-за этого Киев остался без горячей воды и, в перспективе, мог остаться без отопления.
Теперь столичные жители получат горячую воду.
«Примерно через неделю бойлерам можно будет дать отдохнуть», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016