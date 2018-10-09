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«Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

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«Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

НАК «Нафтогаз Украины», КП «Киевтеплоэнерго» и ПАО «Киевэнерго» подписали мировое соглашение, которое позволит возобновить поставки тепловой энергии потребителям столицы, сообщила пресс-служба НАК.

Согласно документу, «Киевтеплоэнерго» подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» в размере почти 2,4 млрд грн. При этом вопрос взыскания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судовых споров.

По данным НАК, 10 октября Хозяйственный суд города Киева должен утвердить подписанное мировое соглашение. Это позволит «Нафтогазу» и «Киевтеплоэнерго» в срок до пяти рабочих дней заключить договоры на поставку газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о спецобязательствах.

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Как сообщалось, ранее «Киевтеплоэнерго» приняло от «Киевэнерго» комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (в т.ч. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия»). Вместе с тем «Киевтеплоэнерго» не могло подписать договор на поставку газа с «Нафтогазом» в связи с отказом принимать на себя накопленные «Киевэнерго» долги. Из-за этого Киев остался без горячей воды и, в перспективе, мог остаться без отопления.

Теперь столичные жители получат горячую воду.

«Примерно через неделю бойлерам можно будет дать отдохнуть», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.

Нафтогаз України, Киевэнерго, Киевтеплоэнерго
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