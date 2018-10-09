УПЦ начала сбор средств для пострадавших от взрывов под Черниговом

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам Украинской православной церкви (УПЦ) объявил сбор средств, продуктов и предметов первой необходимости для пострадавших от взрывов на арсенале в Черниговской области. Об этом во вторник сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«В Нежинской епархии организуются пункты помощи и возносятся молитвы», — говорится в сообщении. По благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента во всех соборных храмах епархии будут организованы приюты для пострадавших, а также пункты питания в монастырях и храмах епархии.

Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. По данным областной администрации, около 60 человек обратились за врачебной помощью из-за отравления продуктами горения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тыс. человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство.