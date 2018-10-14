18-летняя украинская теннисистка выиграла первый титул на турнирах WTA

Финал турнира Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге с призовым фондом $750 тыс. завершился победой украинской теннисистки Даяны Ястремской над Ван Цян из Китая со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Ястремская выиграла первый титул на турнирах WTA. Она стала второй, родившейся в 2000-е гг., которая завоевала титул в женском туре. Ранее в июле 17-летняя сербка Ольга Данилович победила на Moscow River Cup.
На следующей неделе Ястремская поднимется на 36 позиций в рейтинге WTA и станет 66-й ракеткой мира. Ранее самым высоким для нее было 96-е место.
Выступая в юниорском разряде, Ястремская в 2016 году дошла до финала Уимблдона, в котором уступила россиянке Анастасии Потаповой (4:6, 3:6). В июле 2018 года она первой из теннисисток, родившихся в 2000-е гг., пробилась в топ-100 рейтинга WTA.
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