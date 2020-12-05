Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

29-летний украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщает btu.org.ua.

В ходе расследования было установлено, что он неоднократно принимал участие в договорных матчах и кортсайдинге (запрещенной практике, которая заключается в передаче счета на табло с матча третьей стороне для ставок на спорт) в период с 2015 по 2019 годы.

С 1 декабря ему навсегда запрещено играть или посещать любые теннисные соревнования, которые проводят руководящие органы в теннисе.

Спортсмен уже принял все обвинения, а также получил штраф в размере 10 тысяч долларов.