Теннесиста Джоковича депортируют из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на повторное аннулирование въездной визы, сообщает ABC.

Джокович будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне в понедельник, 17 января.

В пятницу, 14 января, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу сербского теннисиста, отметив, что это было сделано в интересах общества и сохранения здоровья граждан.

Звезду тенниса уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации. Однако, вскоре он был снова задержан.