Бэнкси объяснил частичное уничтожение картины «Девочка с шаром»

Картина Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шаром») не уничтожилась полностью из-за сбоя в работе шредера. Об этом говорится в видео, опубликованном на сайте художника.
«На репетициях срабатывало каждый раз», — указано в ролике.
На видео также показано, как Бэнкси установил измельчитель в раму картины, а также как он активировался на аукционе сразу после покупки этой работы.
Аукцион Sotheby’s, на котором на продажу была выставлена картина «Девочка с шаром», прошел 6 октября. Сразу после оглашения имени покупателя картину разрезал встроенный в раму шредер.Тем не менее покупательница не отказалась от приобретения и, несмотря на порчу, купила ее за $1,4 млн.
Представляющий Бэнкси сервис аутентификации его работ Pest Control дал картине новое имя: «Любовь в мусорке».
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