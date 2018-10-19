ФРГ может включить Украину в список безопасных стран

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств. Об этом сообщило в пятницу, 19 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг. Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке, пишет DW.
Правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузию. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.
Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.
В то же время в МВД ФРГ подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии. Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Когда именно такой анализ может быть завершен, пока неясно, отметили в министерстве.
18 октября бундестаг отверг предложение СвДП включить в список безопасных стран происхождения Грузию и государства Магриба. Депутаты ХДС/ХСС и СДПГ полагают, что в настоящее время это предложение не найдет поддержки большинства в представительстве федеральных земель - бундесрате. Особенно сомнительной представляется поддержка от земель, в правительствах которых участвуют "зеленые".
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016