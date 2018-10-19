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ФРГ может включить Украину в список безопасных стран

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Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств. Об этом сообщило в пятницу, 19 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг. Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке, пишет DW.

Правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузию. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.

В то же время в МВД ФРГ подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии. Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Когда именно такой анализ может быть завершен, пока неясно, отметили в министерстве.

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18 октября бундестаг отверг предложение СвДП включить в список безопасных стран происхождения Грузию и государства Магриба. Депутаты ХДС/ХСС и СДПГ полагают, что в настоящее время это предложение не найдет поддержки большинства в представительстве федеральных земель - бундесрате. Особенно сомнительной представляется поддержка от земель, в правительствах которых участвуют "зеленые".

мигранты, ФРГ
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