Apple может показать новые iPad и Mac 30 октября

Apple Inc. пригласила журналистов на мероприятие 30 октября, на котором компания может представить новые планшеты iPad и компьютеры Mac, а также наушники AirPods, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что мероприятие состоится в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, хотя обычно компания проводит презентации в своей штаб-квартире в Купертино (Калифорния).

Как правило, Apple представляет новые смартфоны в сентябре, а в октябре анонсирует новые версии других устройств. В прошлом месяце компания вывела на рынок три модели смартфонов - iPhone XS, флагманский XS Max и бюджетный XR.

Эксперты ожидают, что новые планшеты могут получить более тонкие рамки вокруг экрана и функцию распознавания лиц (Face ID), которая ранее была реализована только в iPhone. Ноутбуки MacBook, вероятно, будут оборудованы дисплеем высокого разрешения Retina. По слухам, Apple также может представить новую версию компьютера Mac mini, который не обновлялся четыре года.