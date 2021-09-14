Apple обновила планшеты iPad и iPad mini

Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний получил новый внешний вид.

Устройство осталось в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получило множество изменений. Например, обновленная модель получила процессор Apple A13/ Его ставили в линейку смартфонов iPhone 11-й серии, а также в iPhone SE (2-го поколения).

Фронтальная камера теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию «В центре внимания».

Устройство с объемом памяти от 64 ГБ будет работать на операционной системе iOS 15. Его стартовая цена $329. Гаджет будет доступен для покупки на следующей неделе.

Также Apple презентовала новый iPad mini. Он будет оснащен портом USB Type-C и возможностью подключения к сетям 5G. Его цена будет начинаться от $499. Сделать предзаказ можно уже сейчас, а в продажу iPad mini поступит на следующей неделе.

Он будет представлен в фиолетовом, розовом, «звездном» и «космическом сером» цветах. Диаметр экрана — 8,3 дюйма. Также iPad mini на новом процессоре со Smart HDR оснащен стереодинамики, стилусом второго поколения и Touch ID в верхнем правом углу рамки.