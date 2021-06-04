Войти
Байден собрался бороться с коррупцией во всем мире
официально
Байден собрался бороться с коррупцией во всем мире
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
позиция
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Apple в этом году обновит два своих планшета

336
Apple в этом году обновит два своих планшета

В 2021 году компания Apple обновит еще два своих планшета, один из которых — iPad mini. Об этом сообщает портал MacRumors.

Наиболее компактный в линейке iPad mini впервые за шесть лет получит обновленный дизайн. Устройству достанутся более узкие рамки экрана. Диагональ дисплея вырастет с нынешних 7,9 до 9 дюймов. Дизайн корпуса, если верить инсайдерам, будет напоминать iPhone 12.

Вместе с новым iPad mini ведется разработка недорогой версии планшета iPad. Она придет на смену модели iPad 10.2 (2020), которая стала популярный среди учащихся. Обе новинки будут представлены в конце 2021 года.

Читайте также: Facebook лишит политиков особых привилегий

В 2022 году, по данным издания, Apple выпустит первый iPad Pro с поддержкой беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Планшет может получить и функцию реверсивной зарядки, которую пока не поддерживают устройства из Купертино.

Apple, iPad
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 июня 2021
Четверг, 3 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016