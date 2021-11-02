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Apple пришлось сократить производство iPad из-за новых iPhone

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Apple пришлось сократить производство iPad из-за новых iPhone

Американская компания Apple резко сократила количество производимых ею планшетов iPad, чтобы использовать больше чипов для производства недавно вышедших iPhone 13. Об этом во вторник сообщила японская газета Nikkei.

По данным ее источников, последние два месяца компания производила вдвое меньше планшетов, чем было запланировано. Сократилось и производство предыдущих моделей iPhone: некоторые изначально предназначавшиеся для них детали тоже будут задействованы при сборке iPhone 13.

Как отмечает издание, стремление Apple сконцентрироваться на производстве последнего iPhone связано с тем, что пик интереса покупателей к новым моделям обычно фиксируется в первые месяцы с начала продаж. Кроме того, компания прогнозирует более высокий спрос на iPhone 13, чем на iPad, в Европе и Северной и Южной Америке — на эти регионы приходится 66% прибыли Apple.

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В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что корпорация может уменьшить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки микросхем.

Компания представила смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 14 сентября. Смартфоны работают на нанометровом чипе A15 производства Apple.

Apple, iPhone, iPad
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