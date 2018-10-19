Патриарх Кирилл назвал Варфоломея раскольником

Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей. Об этом, как сообщают российские СМИ, в пятницу заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
"Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником", - сказал он.
Напомним, что на заседании Синода 9-11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви.
В РПЦ тогда назвали решения Синода легализацией раскола православной церкви в Украине.
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